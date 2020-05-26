維護國安 兩高報告稱嚴懲分裂國家 今年重點服務「六穩」「六保」

明報中國組

兩高報告均在開篇說明要「堅決維護國家安全和社會穩定」。周強指出，要依法嚴懲各種滲透顛覆破壞、暴力恐怖等犯罪，始終保持對嚴重危害社會治安犯罪高壓態勢；此外還提及「要嚴懲侮辱國旗國徽國歌犯罪」。張軍則強調，要貫徹總體國家安全觀，依法嚴懲分裂國家、間諜等犯罪；支持新疆等地檢察機關健全反恐維穩常態機制。堅決懲治「法輪功」等邪教組織犯罪。這是自2004年後，最高檢再度在工作報告中提及法輪功。

最高法院稱嚴懲辱國旗國徽國歌

今年的兩高報告亦都涉及疫情，並將服務「六穩」（穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期）工作、落實「六保」（保居民就業、保基本民生、保市場主體、保糧食能源安全、保產業鏈供應鏈穩定、保基層運轉）列入2020年工作任務首位。

周強表示，要着力服務保障常態化疫情防控和全面恢復經濟社會秩序。張軍在回顧去年工作前，增加匯報了今年2月至4月疫情期間「檢察履職戰疫情况」。報告統計，其間共批准逮捕涉疫刑事犯罪3751人、起訴2521人，辦理涉口罩等防護物資監管、醫療廢棄物處置、野生動物保護等領域公益訴訟案件2829件；他並強調，疫情更顯示出社會主義制度的顯著優勢。

最高檢察院：健全反恐維穩機制

兩高報告均表示，將繼續保護港澳台同胞和海外僑胞、歸僑僑眷合法權益。張軍特別提及，去年「在福建廈門等地設立涉台檢察聯絡室，聘請台胞擔任聯絡員」。周強指出，基本實現內地與香港民商事司法協助全覆蓋。建成內地與澳門司法協助網絡平台。去年初，內地與香港簽署民商事判決互認安排。

張軍還在人民監督部分提到，「要真誠尊重、依法維護律師執業權利」，去年累計糾正執法司法機關阻礙律師行使訴訟權利734件。數據較2018年的1011件有所下降。此外，他表示要推動建立省級檢律會商機制，「在辦案中認真聽取律師意見，共同維護司法公正」。去年的報告中，張軍提及「尊重和保障律師執業權利」，2018年的報告則表示「重視律師促進公正司法的重要作用，發布保障律師執業權利規定，更加充分保障律師會見權、閱卷權、調查取證權」。

張軍還提到「積極作為促創新」。稱去年起訴侵犯知識產權犯罪一萬一千餘人，同比上升32.2%。妥善辦理涉技術創新案件。浙江一企業生產的「平板走步機」因尚無國家標準，涉嫌生產、銷售偽劣產品罪。檢察機關主動商請質量監管部門研究，走步機國家標準由此確立。

（2020兩會）

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