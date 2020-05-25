習：提高疫情預警應急能力

稱預防最經濟有效

新華社報道，習近平指出，這次應對疫情，中國公共衛生體系、醫療服務體系發揮了重要的作用，但也暴露出一些短板和不足。他表示，預防是最經濟最有效的健康策略，要立足更精準更有效地防範，改善疾病預防控制機構職能設置，創新醫防協同機制，強化各級醫療機構疾病預防控制職責，督促落實傳染病疫情和突發公共衛生事件報告責任，健全疾控機構與城鄉社區聯動工作機制，加強鄉鎮衛生院和社區衛生服務中心疾病預防控制職責，鞏固聯防聯控的基層基礎。

習強調，疫情監測預警貴在及時、準確；要改進不明原因疾病和異常健康事件監測機制，提高評估監測敏感度和準確度，建立智慧化預警多點觸發機制，健全多渠道監測預警機制，及時研判風險。加強傳染病等重大疫情應對處置能力建設和培訓演練。

（2020兩會）