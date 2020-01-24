不設GDP目標非首次 發改委稱未漠視經濟增長

寧吉喆：5月消費數據會更好

中新社報道，寧吉喆指出，政府工作報告自1978年改革開放以來共有4次未提年度GDP目標，前3次是在2000至2002年，今年主要是因全球疫情和經貿形勢不確定性很大，中國發展面臨一些難以預料的影響因素。他說，報告提出的發展目標是「優先穩就業保民生，堅決打贏脫貧攻堅戰，努力實現全面建成小康社會目標任務」，強調並非經濟增長不重要，無論保民生、保就業，還是脫貧攻堅，都要有經濟增長支撐，要用改革開放的辦法穩就業、保民生、促消費，拉動市場、穩定增長。

寧吉喆表示，中國消費規模擴大和結構升級的大趨勢沒有改變，4月社會消費品零售總額降幅較3月有所收窄，相信5月消費數據會更好一些，肯定會恢復消費。

針對對外開放，寧吉喆稱，在過去3年全國外資准入負面清單從93條減到40條的基礎上，今年將繼續大幅壓縮負面清單，年內會有一批重大外資項目陸續落地，涉及電子信息、新材料、先進製造等領域。他說，會加強同外國商會和外國企業的溝通聯繫，繼續協調解決在華企業復工復產中遇到的問題。

寧吉喆透露，根據國家統計局最新編製的中國國家資產負債表，中國總資產已經超過1300萬億元人民幣，「這個資產不是憑空而來的，都是多年投入、多年發展形成的」，交通、通信、能源、水利、市政等基礎設施都已在這些投入的支撐下形成很有效的資產，中國具有世界上分類最完備的產業體系，都是投資簡單再生產、擴大再生產帶來的。

明報中國組

（2020兩會）