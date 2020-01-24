武漢病毒所長：病毒泄漏無中生有 首回應指控 稱石正麗團隊主研SARS溯源

央視旗下中國環球電視網（CGTN）昨天發布王延軼專訪，王延軼稱，病毒所去年12月30日第一次接觸到當時稱為不明原因肺炎的臨牀樣本，經病原檢測，才發現樣本裏含有一種完全未知的全新冠狀病毒，亦即現時所稱的新冠病毒。她說：「實際上我們也和大家一樣，都不知道這種病毒的存在。所以你都沒有的東西你怎麼去泄漏它呢？」

前年期刊登「新冠」 王：非此新冠

病毒所於2018年4月及今年2月曾在國際科學期刊《自然》發表論文，涉及兩次發現來自蝙蝠的冠狀病毒。被問到今次疫情是否由該兩種病毒引發，王延軼表示，很多冠狀病毒被發現之初都被稱為「新型冠狀病毒」，可能因此造成混淆。她指出，2018年論文提及的病毒其後被命名為「SADS」（豬急性腹瀉綜合症冠狀病毒），主要引起幼豬的腹瀉和死亡。而後一種蝙蝠冠狀病毒名為「RaTG-13」，王稱，雖然與新冠病毒相似度達96.2%，但對於全基因組有約3萬個鹼基的新冠病毒而言，3.8%的差別對應的是1100多個位點的差異。她引述澳洲進化病毒學家霍爾姆斯（Edward Holmes）4月發布的聲明，認為RaTG-13在自然界需要50年左右才可能演化成新冠病毒。王又稱，病毒所只是對蝙蝠樣本測序的過程中掌握RaTG-13的序列信息，未曾分離和獲得過其活病毒，不存在泄漏可能。

王延軼還提到石正麗團隊說，石正麗是武漢病毒所的病毒傳染中心負責人，其團隊2004年開始蝙蝠病毒研究，均圍繞SARS溯源，更多關注和SARS比較相近的病毒；而此次的新冠病毒和SARS的相似性只有80%，差別較明顯。王說，多年來，團隊分離獲得的蝙蝠冠狀病毒共3株，其中與SARS最相似的有96%，但是和新冠病毒的相似性最高的都不超過79.8%。

王延軼重申，國際學術界的共識是新冠病毒來自自然界的某種野生動物，但目前尚無答案，溯源仍需科學家用科學數據和事實判斷。

入所6年升所長 被指靠政協丈夫

不過，除了病毒所，王延軼的資歷也曾受質疑。現年39歲的王延軼，2004年畢業於北京大學生命科學院，後赴美讀碩士，回國後進入武漢大學生命科學院歷任講師、副教授，2012年進入武漢病毒所任職，2018年升任所長。外界質疑，王的快速升遷可能與其丈夫、武漢大學副校長、全國政協常委舒紅兵有關。

（綜合報道）

（抗疫新階段）