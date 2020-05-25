北京：美勿誤判中國捍衛統一決心 台外交部：前途台人民決定

王毅：台參與全球衛生事務安排「完全暢通」

王毅表示，2300萬台灣民眾是骨肉同胞，基於一個中國原則，中國政府與世衛已就台灣地區參與全球衛生事務作妥善安排，稱台灣獲得抗疫資訊及展開專家合作交流的通道「完全暢通」。但台當局罔顧民生福祉，不承認兩岸同屬一中的「九二共識」，關閉了兩岸協商處理涉外問題的大門。

王毅強調，台灣問題是中國內政，「一個中國」是國際的普遍共識，也是中國與所有建交國雙邊關係的政治基礎。王毅稱，兩岸實現統一是歷史必然趨勢，任何人任何勢力都不可能阻擋；敦促美方充分認清台灣問題的高度敏感性，恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報；奉勸美方丟掉不切實際的幻想，放下國內政治的算計；正告美方不要試圖挑戰中國的底線，不要誤判14億中國人民捍衛國家統一的堅定決心。

張志軍亦在書面回覆媒體採訪時指摘，台灣民進黨當局製造兩岸對立，勾連外部勢力破壞台海和平，致當前兩岸關係形勢更趨複雜嚴峻，但任何人任何勢力都無法阻擋兩岸統一。

對於王毅的說法，中央社引述台外交部稱，台灣前途只有台灣人民有權決定，國際上也只有台灣民選政府有權代表台灣人民，中國無權說三道四。不問台灣人民意願而欲強加「統一」於民主台灣，只突顯其蔑視民意，敵視民主。

（2020兩會）