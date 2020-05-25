倡世衛主導調查 斥病毒源政治化

彭斯：中國讓世界失望 促世衛改革

美國副總統彭斯（圖）在布萊巴特新聞（Breitbart News）上周六（23日）節目中表示，中國讓世界失望。世衛組織是中國對美國和全世界隱瞞新冠病毒重要信息的伙伴。「中國將因缺乏透明度而為世界的經歷承擔責任。我們將繼續要求世衛改革，確保世界各國將來能了解任何潛在的健康威脅」。

王毅表示，世衛組織是由194個國家組成的國際機構，不可能只為某一國服務，更不應是哪個國家出錢多，就屈從於哪個國家的意志。「疫情當前，任何對世衛組織的打壓甚至訛詐，都缺乏最起碼的人道精神，都不會被國際社會所接受」。

王毅又談到病毒源頭問題，稱中方與美國一些政客之間的分歧，「是真相與謊言的距離，是科學與偏見的對比」。王毅斥責美國一些政治人物迫不及待地把病毒標籤化、把溯源政治化、對中國污名化。

王毅稱中方對國際科學界開展病毒溯源科研合作持開放態度，同時認為要由世衛組織主導，反對任何「有罪推定」。考察應覆蓋所有與疫情密切關聯的國家，堅持公開透明和客觀理性。

（2020兩會）