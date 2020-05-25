王毅：警惕政治將中美推向新冷戰 稱美不可能改變中國 願共建協調合作關係

明報中國組

外交部記者會歷來是頗受傳媒重視的全國兩會記者會之一。王毅昨共回答23個問題，涉及中美、中俄、新冠疫情等諸多議題（見表），其中有5個問題涉及中美關係。

「中美制度不同 是兩國人民各自選擇」

美國目前是全球疫情最嚴重的國家，染疫死亡人數逼近10萬。王毅被問到中美關係時表示，對於美國人民遭受的不幸，中方深表同情，由衷希望和祝願美國人民能夠盡快戰勝疫情，早日恢復正常的生產和生活。對於中美關係日益緊張，兩國會有加速脫鈎甚至爆發衝突的問題，王毅說：「中美合則兩利，鬥則俱傷，這是從幾十年來各種經驗教訓中得出的最精闢概括，值得我們雙方謹記在心。」

在中美關係發展上，他表示，中美社會制度不同，但這是兩國人民各自作出的選擇，應當彼此予以尊重；兩國確實有不少分歧，但這不意味無合作空間。他提及，新冠疫情發生後，中國為美方在華採購提供支持和便利，例如向美方出口逾120億個口罩，相當於為每個美國人提供近40個口罩。

回應美指控 王：針對中國編太多謊言

對於美國就疫情對中國的指控，王毅說：「一些（美國）政客無視最基本的事實，針對中國編造了太多的謊言，策劃了太多的陰謀。最近，人們把這些謊言匯編成冊，曬在互聯網上公諸於世。如果再有新的謊言，這些紀錄還會繼續下去。」他說，「這本謊言錄愈長，愈會拉低造謠者的道德水平，愈會在歷史上留下更多的污點」。

王毅指出，中方願意本着不衝突不對抗、互相尊重、合作共贏精神，與美方共同建設一個協調、合作、穩定的關係；同時，中方必須維護中國的主權和領土完整，維護自身的正當發展權利，維護中國人民歷經磨難贏得的地位和尊嚴。他稱，中國無意改變美國，更不想取代美國，而美國也不可能一廂情願地改變中國，更不可能阻擋14億中國人民邁向現代化的歷史進程。

王毅認為，現在要警惕的是，美國一些政治勢力正綁架中美關係，試圖將中美關係推向所謂「新冷戰」，這種危險的做法是在開歷史倒車，不僅會葬送兩國人民多年積累的合作成果，也會損害美國自身的未來發展，危及世界的穩定與繁榮，兩國各界有識之士都應制止。

（2020兩會）

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