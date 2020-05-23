北京聞風：遲來的「決定」／文：鍾鳴九

消息人士透露，該決定草案並非越俎代庖，藉此替代23條立法。香港特區仍應按照《基本法》有關規定，適時進行本地立法。

同時，這也是一個艱難、審慎的決定。做了充分研商和準備，是根據新形勢作出的制度安排，於法有據，旨在落實憲法和基本法，推進「一國兩制」可長可久。維護國家安全是中央事權，也是國際慣例，世界上有許多國家，包括美國，皆有類似安排。

回歸23年 23條未「落地」

香港回歸將滿23年，但基本法第23條仍未「落地」。自行立法，落實三「禁止」，維護國家安全，是特區的憲制責任。應有之義、必盡之責，卻被反對派曲解、污名化。香港社會甚至瀰漫一種談23條立法屬於禁忌的氣氛。不能不說，這是憾事。

當年，鄧小平先生就「一國兩制」、基本法起草發表一系列主張，具前瞻性。比如他強調「一國兩制」不是權宜之計，中國的主體必須是社會主義；他指九七後必須以愛國者為主體的港人來治港；保持中央的某些權力，對香港有利無害；還是允許罵，但如果變成行動，要把香港變成一個在「民主」幌子下反對大陸的基地，那就非干預不可，等等。

中央出手，有迹可循。近年來，香港發生許多事情，特別是去年的反修例風波，「黑暴」、「攬炒」、「港獨」等極限挑戰「一國兩制」底線的言行，大行其道，造成巨大破壞，如今在疫情下亦有復燃迹象。中央不可能坐視，任由本土恐怖主義亂港。

香港「欠國安一個說法」，此聲音時有所聞。有專家稱，北京一直對香港進行相關立法保持耐心，但事與願違。2003年七一遊行、2014年佔中，至去年反修例示威，愈來愈顛覆外界對香港的好印象。

去年10月底，中共十九屆四中全會通過的相關決定，以較大篇幅談到香港，明指「建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制」。這是一個信號。

政協央視建制團體群起行動

近日，央視罕見地播放紀錄片《另一個香港》，講述反修例風波的經過。而在本港，由建制派團體就23條盡快立法發起的簽名活動，聲稱已獲逾百萬個聯署。兩會召開之際，港區人大代表和政協委員也發出冀中央盡快補香港國安漏洞的呼籲。

船到橋頭自然直，不必大驚小怪。因為中央出招是為了「一國兩制」這一最大公約數能走下去，「行穩致遠」。

鍾鳴九