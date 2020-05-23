採訪手記：專車接送 中籤記者享「代表」待遇

【明報專訊】全國人大十三屆三次會議昨在人民大會堂開幕，中籤的中外記者獲准進出大會堂。和往年不同的是，進出大會堂的記者，都「享受」與參會代表委員相同待遇——有專車接送和「團進團出」，省卻了過往穿越戒備森嚴的天安門廣場地區那種「過五關斬六將」的辛勞。不過，由於沒有兩會證件「傍身」，要在周邊做外圍採訪卻十分艱難。
過往穿越天安門「難關」重重
昨晨6時許，兩會傳媒群中通知中籤並於昨夜入住酒店隔離的5家媒體的記者均已通過核酸檢測，要求在早餐後於7時15分從酒店乘專巴趕赴大會堂。過往參加兩會，記者多從各自所在的地點出發，進入天安門地區後還要「各師各法」，應對外圍檢查崗、安檢站、廣場對開和廣場查驗哨，再經過大會堂外圍查驗哨和大會堂內安檢等多道關卡，最後方能進入會場。但今年由於防疫需要，記者在集中隔離檢測後，按指令乘專車進出，省去穿越天安門的諸多麻煩。
受疫情影響，會方縮減大量參會記者名額，但奇怪的是，連天安門地區的遊客也大為減少，連日來廣場附近絕大多數安檢站幾乎沒有往年排隊的現象。
遊客大減 記者拍攝易遇截查
由於今年參加兩會的記者沒中籤的情况下都不獲發兩會證件，加上遊客大減，記者進入廣場地區拍攝顯得頗為突兀。一旦被發現，附近執勤的警員會很快趕至，查核記者身分，然後要求記者先去天安門管委會報備，「客氣地」驅趕記者離開。