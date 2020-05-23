採訪手記：專車接送 中籤記者享「代表」待遇

過往穿越天安門「難關」重重

昨晨6時許，兩會傳媒群中通知中籤並於昨夜入住酒店隔離的5家媒體的記者均已通過核酸檢測，要求在早餐後於7時15分從酒店乘專巴趕赴大會堂。過往參加兩會，記者多從各自所在的地點出發，進入天安門地區後還要「各師各法」，應對外圍檢查崗、安檢站、廣場對開和廣場查驗哨，再經過大會堂外圍查驗哨和大會堂內安檢等多道關卡，最後方能進入會場。但今年由於防疫需要，記者在集中隔離檢測後，按指令乘專車進出，省去穿越天安門的諸多麻煩。

受疫情影響，會方縮減大量參會記者名額，但奇怪的是，連天安門地區的遊客也大為減少，連日來廣場附近絕大多數安檢站幾乎沒有往年排隊的現象。

遊客大減 記者拍攝易遇截查

由於今年參加兩會的記者沒中籤的情况下都不獲發兩會證件，加上遊客大減，記者進入廣場地區拍攝顯得頗為突兀。一旦被發現，附近執勤的警員會很快趕至，查核記者身分，然後要求記者先去天安門管委會報備，「客氣地」驅趕記者離開。

（2020兩會）