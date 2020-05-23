內蒙代表挺綠色發展 習讚草原留後代

小組審議有戴口罩 發言時除下

央視畫面顯示，習近平前日參加全國政協會議開幕式和昨日出席全國人大會議開幕禮均沒戴口罩，到內蒙古團則有戴，他入場時全部人起立鼓掌，習微微點頭回應，沒與他人身體接觸，與前年有代表向習獻哈達的情况不同。其他代表發言期間除下口罩，習近平不時作出回應，無摘下口罩，到他講話時才將口罩除下。

中新社報道，習近平在會上指出：「我們黨沒有自己特殊的利益，黨在任何時候都把群眾利益放在第一位。在重大疫情面前，我們一開始就鮮明提出把人民生命安全和身體健康放在第一位。人民至上、生命至上，保護人民生命安全和身體健康可以不惜一切代價。」

錫林郭勒盟盟長霍照良稱，他們堅持生態優先、綠色發展，將全盟60%以上區域劃入生態保護紅線，不再在草原新發展礦山開發項目。錫林郭勒位處內蒙東部。習近平表示肯定：「留在那，子孫後代可以用。」去年習到內蒙古團時曾強調，不能因為經濟發展遇到一點困難，就產生以犧牲環境換取經濟增長的念頭，甚至想方設法突破生態保護的紅線。

（2020兩會）