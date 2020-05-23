對台反獨促統 報告首刪「和平」字眼 未提九二共識 學者：北京反獨為先

明報中國組

李克強在政府工作報告時說，要堅持對台工作大政方針，堅決反對和遏制「台獨」分裂行徑；完善促進兩岸交流合作、深化兩岸融合發展、保障台灣同胞福祉的制度安排和政策措施，團結廣大台灣同胞共同反對「台獨」、促進統一，「我們一定能開創民族復興的美好未來」。

報告涉及兩岸關係部分不到百字，未提「九二共識」，亦不見「和平發展」、「和平統一」的字眼。回顧過往報告，時任總理溫家寶2013年在政府工作報告稱，「我們要堅持中央對台工作大政方針，全面貫徹兩岸關係和平發展重要思想，鞏固深化兩岸關係和平發展的政治、經濟、文化、社會基礎，在同心實現中華民族偉大復興進程中完成祖國統一大業」。此後李克強亦年年在報告中提到「和平」，包括「實現祖國和平統一」、「維護兩岸關係和平發展和台海和平穩定」等。

陸委會：維護台海穩定現狀

台灣陸委會昨回應表示，台灣人民堅定拒絕矮化台灣、破壞台海現狀的「一國兩制」，是台灣的原則與底線；並強調台政府的兩岸政策立場明確一貫，依照憲法、「兩岸條例」處理兩岸事務，致力維護台海和平穩定現狀。台灣淡江大學大陸所榮譽教授趙春山昨對台媒表示，未來大陸的工作重點是「反獨為先」，一方面對民進黨要反獨，對台灣人民要繼續融合，是「反獨促融」。

林泉忠：陸或軍事懲罰 有別武統

台灣中央研究院前副研究員、兩岸問題專家林泉忠對本報表示，胡錦濤時代是推動兩岸和平發展，習近平時代則講求「實力主義」，兩岸要融合發展。今年政府報告中刪除「和平」，有可能是試一下台灣反應，同時不排除未來對台更強硬，甚至軍事懲罰，但他不相信未來會出現武統，「懲罰和武統不是一個概念」。他認為現在大陸對香港這麼強硬，也包括做給台灣看的因素。

內地專家：國民黨對九二共識也動搖

廈門大學台灣研究院副院長張文生對本報稱，他認為今年提到「堅持對台工作的大政方針」中已包含一中原則和「九二共識」，並不是特別狀况；此前報告年年提及「九二共識」，代表大陸督促台當局回到這一立場。張認為，現在不僅民進黨，國民黨也對「九二共識」立場有動搖，故大陸把重點放在反獨促統，反映形勢有變。

（2020兩會）