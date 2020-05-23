國防預算增6.6％ 升幅近30年新低

總額1.3萬億 連增40年

預算草案指出，國防支出圍繞更好服務黨和國家大局，重點保障國防支出，支持國防和軍隊現代化建設；加快推進軍民融合深度發展，做好資金保障，健全配套政策；完善優撫安置政策，支持退役軍人服務保障體系建設，切實保障好退役軍人待遇。

從1980年代末到2015年，中國的國防預算增長幅度幾乎都在10%以上，只有2010年一次例外，為7.5%。軍費增幅2016年降至7.6%，2017年為7%，2018年微升至8.1%，去年為7.5%。

雖然昨日公布的政府工作報告並無設定今年GDP增長目標，但參考去年6.1%的增速，加上疫情影響及環球經濟前景不明朗，預計今年中國軍費的增幅仍將高於GDP。《環球時報》英文版引述分析人士稱，這一軍費增幅符合中國在新冠疫情後的經濟形勢。軍事專家宋忠平指出，無論中國經濟發展有多穩固，若缺少一支強大軍隊在國內、國外保護中國利益，經濟成就可能會喪失。

彭博社報道，儘管中國在軍費開支方面受財政約束，但也面臨維持支出以應對地區緊張局勢升級的壓力。中美關係已降至數十年來最差狀態，兩國就病毒源頭問題展開信息戰；北京還重申反對台灣謀求獨立的任何行動；國家主席習近平承諾到2035年完成中國武裝力量的現代化建設，到2050年建成一支在所有戰線都能打贏戰爭的世界級軍隊。

斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）的數據顯示，去年美中軍費開支排名前兩位，分別佔全球的38％和14％（見表）。另據中央社報道，台灣今年的國防預算為3512億餘元新台幣（約831億元人民幣），約為大陸的十五分之一。

（2020兩會）