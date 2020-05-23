分析：經濟復蘇欠把握 留財政加碼空間

高盛料實際增長不足3％

投行高盛則分析，報告對於經濟的復蘇進程沒有明確把握，對於今年廣義貨幣（M2）供應及社會融資規模增速，只給予要「明顯高於去年」的模糊目標。據人行數據，今年4月M2增速已升至11.1%，較去年底的8.7%增速高了不少，高盛認為，模糊的貨幣供應目標就與不設GDP目標一樣，反映了中央並不確定經濟復蘇需要多大支持。因此，報告留下一些可進一步調節的政策空間，例如赤字率目標是3.6%以上，表明如果認為有必要，赤字率可再提高，如果經濟迅速恢復，則可能毋須上調。

不過，高盛指雖然地方專項債增至3.75萬億元（人民幣，下同），較市場預期的3.5萬億元高，惟特別國債數額不如該行估計的2萬億元或以上。鑑於今年中央不設GDP增長目標，以及財政刺激規模未如想像中進取，加上政策支持程度不確定，高盛表示中國今年實際經濟增長可能要低於該行預測的3%。

內地專家：推動利率下行是貨幣政策首務

不過，社科院世界經濟與政治研究所研究員張明認為，由於「六保」已經是今年經濟政策的最大着力點，屬於中央在非常時期的底線思維，所以赤字率、財政開支額度都只是中央的底線，存在上調彈性。

張明稱，M2不設明確目標，是因為M2增速要依靠年度GDP增速基礎設定，既沒GDP目標就難定M2目標，况且提高貨幣政策向實體企業傳導，推動利率下行才是今年貨幣政策的首要任務。

（2020兩會）