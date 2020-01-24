政府報告無GDP目標 26年首次 人大開幕 強調保就業 赤字率擬3.6％破「警戒線」

篇幅40年最短 不訂目標「聚焦六保六穩」

今年報告亦是中國改革開放以來篇幅最短的一份，從往年的1.5萬字至2萬字之間，縮減到不足1萬字。報告解釋，之所以26年來首次不設經濟增長目標，是因為全球疫情和經貿仍有很大不確定性，國內也面臨難以預料的影響，不設目標有利於引導各方面集中精力做好「六保（保居民就業、保基本民生、保市場主體、保糧食能源安全、保產業鏈供應鏈穩定和保基層運轉）」及「六穩（穩就業、金融、外貿、外資、投資、預期）」工作。

報告亦表明，今年要以穩就業保民生為優先，城鎮調查失業率目標由去年的5.5%上調至6%，城鎮新增就業也從去年的1100萬人以下，下調至900萬人以上，意味保就業難度比去年大；為此，財政政策要更積極有為，赤字率擬按3.6%以上安排，意味實際還可能更高，財政赤字規模則較去年增加1萬億元（人民幣，下同），同時發行1萬億元抗疫特別國債。

作為財政政策的輔助，貨幣政策要更靈活適度，報告提出要綜合運用降準降息、再貸款等手段，引導廣義貨幣（M2）供應和社會融資規模增速「明顯高於去年」，同時要令企業更方便獲貸款，讓利率持續下行。去年M2增速為8.7%，而社會融資規模新增25.58萬億元。

助企業渡難關 減稅降費5000億

報告亦明確，要保障就業和民生就必須幫助企業渡難關，故今年繼續加強減稅降費，包括繼續下調增值稅稅率等，要求新增減稅降費約5000億元；延長前期減稅降費政策，預計全年為企業新增減負超過2.5萬億元，高於去年的2.3萬億元。

地方專項債增74% 重點支持「兩新一重」

此外，今年擬安排地方專項債3.75萬億元，比去年增加1.6萬億元，增幅達到74%，提高專項債可用作項目資本金的比例，確保項目資金來源；中央預算內投資安排6000億元。投資項目要重點支持「兩新一重」建設，即5G網絡等的新基建、提升公共設施和服務能力的新型城鎮化、以及交通、水利等重大工程建設。

然而，擴大財政保就業民生，也意味收支平衡惡化，財政部長劉昆指出，受疫情影響，今年一般預算收入約18萬億元，低於去年的19萬億元；一般預算支出則預計將達到24.7萬億元，高於去年的23.8億元，因此今年開支缺口將達6.7萬億元左右。

料地方財政壓力增 萬億國債紓困

劉昆承認，地方財政壓力今年會更重，預計地方減收增支8000億元至9000億元，一些地方還會面臨較大壓力。為此，中央將1萬億元財政赤字及1萬億元特別國債全部轉給地方，建立特殊轉移支付機制，主要用於保就業、保民生開支；中央財政對地方轉移支付亦增加12.8%，增幅歷年最高，以保障地方財政的正常運轉，以去年轉移支付7.5萬億元計，今年轉移額度將會是8.46萬億元左右。

明報記者

（2020兩會）

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