美售台18枚「全球最先進」魚雷 京向美提嚴正交涉 台：有助區域和平

美國國務院政治軍事局當地時間20日發布新聞稿指出，國務院已經批准對台「對外軍事銷售」，出售18枚MK-48 Mod6 AT重型魚雷與相關設備，預計金額為1.8億美元。美國國防安全合作署（DSCA）已於當天正式知會國會。

用於自製防禦潛艇 涉款14億

國務院政軍局隨後透過官方Twitter表示，這次對台軍售項目除了18枚魚雷外，還包括備料、支援與測試設備、運輸器、培訓與技術後勤支援等。

中央社報道，台國防部副部長張哲平昨日稱，軍售對台灣整體防衛能力有提升，也對區域和平穩定有助益。台外交部長吳釗燮表示，這批重型魚雷將用於自製防禦潛艇，傳達美方落實對台安全承諾。

這是美國第二次售台MK-48重型魚雷。2017年6月美國總統特朗普上任後的對台首次軍售案，就包括46枚MK-48重型魚雷，當時價格約2.5億美元（約19.38億港元），供台灣海軍兩艘主力劍龍級潛艇使用。

外交部促美停軍售守「一中」

另據美國軍事新聞網站《Defence Blog》報道，另有一筆軍售也相當接近成事，台灣軍方擬向美國購買波音公司的魚叉block II反艦飛彈，來作為近海防禦的一部分。

國台辦發言人馬曉光昨（21日）回應稱，堅決反對美國向中國台灣地區出售武器，反對美同台進行軍事聯繫等任何形式的官方往來。大陸外交部昨亦在記者會上表示，已向美方提出嚴正交涉，敦促美方切實恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，停止售台武器和美台軍事聯繫，以免對中美關係和台海和平穩定造成進一步損害。

分析：美盼限制解放軍戰艦行動

MK-48 Mod6射程約38公里，攻潛深度800公尺。中央社報道指出，對於大陸航空母艦來說，周邊水下戰力是最大威脅，因此美國也期望透過此舉限制解放軍戰艦行動。台灣中正大學戰略暨國際事務研究所助理教授林穎佑則表示，潛射魚雷需要由潛艇發射，如果沒有潛艇配合，還是幫助有限。

澳門國際軍事學會會長黃東對本報表示，MK-48 Mod6是目前全球最先進現役重型魚雷，與中國近年服役的魚-10型魚雷同級。「不過18枚只足夠一艘艇用，不知為何這麼少」。他表示魚雷未必對付航母，大陸所有水面艦艇都可以是目標。