政協開幕為疫情死者默哀 汪洋報告未提「反台獨」

主席台前兩排無人戴口罩

政協大會昨午3時開幕，應出席委員2151人，實到2057人。從央視直播可見，出席大會的委員、主席台上的政協常委都有戴口罩；但在主席台前排的政協主席副主席，以及第二排的政治局委員等，則無戴口罩，包括國家主席習近平、國務院總理李克強和國家副主席王岐山等。

大會開幕後，主持大會的全國政協第一副主席張慶黎宣布，在抗疫過程中，一批醫務人員、幹部職工、社區工作者因公殉職，許多患者不幸罹難，「我們對新冠肺炎疫情犧牲烈士和逝世同胞表示深切哀悼」，全體起立默哀1分鐘。對上一次在全國政協大會上默哀，是2014年的兩會政協開幕會上為在昆明火車站「3·1」嚴重暴力恐怖事件中遇難的民眾默哀。

汪洋：常委積極抗擊新冠疫情

汪洋作政協常委會工作報告時，回顧去年工作，針對新冠疫情，汪洋說常委「會積極投身抗擊新冠疫情鬥爭」。報告中對兩岸議題着墨不多，在安排今年政協對台工作時，僅強調「深化同台灣島內有關黨派團體、社會組織、各界人士交流交往」，未見涉「九二共識」及反對「台獨」等表述。

去年的政協報告，港澳台部分約220字，對台部分着重中共總書記習近平2019年1月2日的「告台灣同胞書」發表40周年紀念會上的重要講話，並提及堅持「一個中國」原則和「九二共識」，堅決反對「台獨」等表述。

學者：形勢有變 堅持九二共識意義小

中通社引述北京聯合大學台灣研究院兩岸研究所所長朱松嶺分析稱，如今台灣的政治形勢、島內政黨在兩岸關係上的定位都有一些變化，這情况下再談堅持九二共識，恐怕現實意義並沒有那麼大。

對於政協報告未提「九二共識」，中央社引述淡江大學中國大陸研究所副教授張五岳分析說，今年的政協工作報告主要是總結過去一年，新時代下的政協做了什麼，以及政協在2020年的後疫情時代，能夠或必須為中國做出什麼新貢獻，港澳台議題並非主要重點，僅簡列工作成果亦屬正常。

明報中國組

（2020兩會）