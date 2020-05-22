政協開幕為疫情死者默哀 汪洋報告未提「反台獨」

【明報專訊】因新冠疫情推遲了兩個多月的全國政協十三屆三次會議，昨在北京人民大會堂開幕。大會為因疫犧牲者及病逝民眾默哀1分鐘，全國政協主席汪洋在政協第十三屆全國委員會常務委員會作工作報告，涉台內容着墨減少，全文未提「九二共識」及反對「台獨」等表述。有大陸學者認為，並非大陸立場改變，而是因應台灣島內形勢釋放信號。
主席台前兩排無人戴口罩
政協大會昨午3時開幕，應出席委員2151人，實到2057人。從央視直播可見，出席大會的委員、主席台上的政協常委都有戴口罩；但在主席台前排的政協主席副主席，以及第二排的政治局委員等，則無戴口罩，包括國家主席習近平、國務院總理李克強和國家副主席王岐山等。
大會開幕後，主持大會的全國政協第一副主席張慶黎宣布，在抗疫過程中，一批醫務人員、幹部職工、社區工作者因公殉職，許多患者不幸罹難，「我們對新冠肺炎疫情犧牲烈士和逝世同胞表示深切哀悼」，全體起立默哀1分鐘。對上一次在全國政協大會上默哀，是2014年的兩會政協開幕會上為在昆明火車站「3·1」嚴重暴力恐怖事件中遇難的民眾默哀。
汪洋：常委積極抗擊新冠疫情
汪洋作政協常委會工作報告時，回顧去年工作，針對新冠疫情，汪洋說常委「會積極投身抗擊新冠疫情鬥爭」。報告中對兩岸議題着墨不多，在安排今年政協對台工作時，僅強調「深化同台灣島內有關黨派團體、社會組織、各界人士交流交往」，未見涉「九二共識」及反對「台獨」等表述。
去年的政協報告，港澳台部分約220字，對台部分着重中共總書記習近平2019年1月2日的「告台灣同胞書」發表40周年紀念會上的重要講話，並提及堅持「一個中國」原則和「九二共識」，堅決反對「台獨」等表述。
學者：形勢有變 堅持九二共識意義小
中通社引述北京聯合大學台灣研究院兩岸研究所所長朱松嶺分析稱，如今台灣的政治形勢、島內政黨在兩岸關係上的定位都有一些變化，這情况下再談堅持九二共識，恐怕現實意義並沒有那麼大。
對於政協報告未提「九二共識」，中央社引述淡江大學中國大陸研究所副教授張五岳分析說，今年的政協工作報告主要是總結過去一年，新時代下的政協做了什麼，以及政協在2020年的後疫情時代，能夠或必須為中國做出什麼新貢獻，港澳台議題並非主要重點，僅簡列工作成果亦屬正常。