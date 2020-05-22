收逾百萬條意見 民法典草案交審議

合併民法總則 共7編1260條

張業遂介紹，編纂民法典是中共十八屆四中全會確定的一項重大立法任務。編纂工作採取「兩步走」：第一步是制定民法總則，這項工作已經在2017年完成；第二步是編纂分編，最終與民法總則合併，形成統一的民法典。民法典草案共7編，1260條。7編分別是總則編、物權編、合同編、人格權編、婚姻家庭編、繼承編和侵權責任編。

調整民事法律 社會生活百科全書

張業遂稱，民法典是調整民事關係的法律，是社會生活的百科全書，每個公民的生活，每個企業的運營都離不開民法典。他表示，編纂一部屬於中國人民的民法典，是新中國幾代人的夙愿。

張業遂說，當前中國特色社會主義已經進入新時代，對制定於不同時期的民法規範作系統整合、修改、編纂，適應時代發展，符合中國國情，反映人民意願，對於推進治理體系和治理能力現代化、服務經濟高質量發展、維護廣大人民根本利益，具有重大的意義。

（2020兩會）