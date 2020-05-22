張業遂：無隱性軍費 開支僅美1/4

日本富士電視台記者昨在人大記者會上提問中國國防預算的問題。該記者表示，去年70周年閱兵式上中國展示了很多新的武器裝備，以及山東號航母服役。然而外界對於中國軍費缺乏透明度多次表示關切，中國的國防預算每年都有增加，今年的預算會達到多少規模，以及疫情對於中國經濟的負面影響不可避免，今年中國國防預算與去年相比是否會相應減少。

佔GDP 1.3% 「遠低於世界平均2.6%」

張業遂在回應時並無具體說明中國今年軍費是否增加或減少，僅強調中國奉行防御性國防政策。他說，中國的國防開支無論總量、人均還是佔國內生產總值的比重，都是適度和克制的。從世界範圍看，中國國防費佔國內生產總值的比重多年保持在1.3%左右，「應該說大大低於2.6%的世界平均水平。」他不點名舉例美國的軍費開支，稱如果與第一大軍費開支國相比，2019年中國國防費總量只相當於它的四分之一，人均只相當於它的十七分之一。

軍費連增25年 僅次美國

根據中國去年人大開幕日公布的預算報告中，中國2019年的國防預算為11,899億元人民幣，增加7.5%。2018年和2017年的軍費預算升幅則分別為8.1%和7%。中國軍費開支已經連續25年增長，成為僅次於美國的世界軍費第二高的國家。上月瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）發表報告，估計美國去年軍費7320億美元（約5.7萬億港元），增長5.3%；中國軍費2610億美元（約2萬億港元），增幅5.1%。

（2020兩會）