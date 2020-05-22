人大發言人：絕不接受濫訴索賠 被問「疫下撤資潮」 張業遂稱利用外資優勢未變

明報中國組

張業遂首先在發布會上介紹本次人大會議的議程，其中會期7天，將於22日上午開幕，28日下午閉幕，共安排3次全體會議。大會議程有9項，分別是：審議政府工作報告，審查計劃報告及草案，審查預算報告及草案，審議民法典草案，審議關於建立健全香港維護國家安全的法律制度和執行機制的決定草案，審議全國人大常委會工作報告及審議兩高報告。

稱「美國會議案」違國際法

在提問環節，針對中美就新冠疫情相互指摘的外交風波，央視記者提問稱，有美國國會議員提出各種與疫情有關議案，指摘中國政府對美國疫情擴散負有責任，甚至提出向中國追責和索賠。張業遂表示，這些議案對中國的指摘毫無事實根據，且嚴重違背國際法和國際關係準則。中方對這些議案堅決反對，將根據議案審議情况，予以堅定回應和反制。

本次的疫情在全球爆發後，美國已確診病例超過150萬，成為全球確診者最多的國家，包括美國總統特朗普及國務卿蓬佩奧等美方人士均指控中方隱瞞疫情，以及武漢病毒實驗室泄漏新冠病毒等。

張業遂表示，中國本着公開、透明、負責任的態度，及時向世衛組織及相關國家通報疫情信息，第一時間發布病毒基因序列等信息，盡最大努力展開國際抗疫合作，獲得國際社會廣泛認可和好評。這些是事實，事實就是事實。「我們絕不接受任何抹黑與攻擊。」

稱中美關係關鍵在不衝突尊重合作

美國商業頻道CNBC提問稱，疫情令一些國家出於維護供應鏈安全的考慮提出將部分海外企業遷回本國。張業遂表示，經濟發展有它的內在規律。經濟全球化符合歷史潮流。這次疫情全球大流行，肯定會對全球化產生多方面的複雜影響，但不至於逆轉全球化這一歷史進程。他稱，從總體看，儘管疫情對在華外資企業造成影響，但並不存在大規模外資撤離的情况，中國利用外資的綜合優勢沒有變，外國投資者持續看好中國，在華長期經營發展的信心沒有變。

對於中美關係，張業遂表示，當前中美關係正處在一個重要關口，關鍵在於堅持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏。如果美方尊重中國的社會制度和發展道路，理性看待中國的發展和戰略意圖，致力於同中方開展建設性對話，將有利於兩國在各領域以及在地區和全球問題上的互利合作。如果美方堅持冷戰思維，推行遏制中國的戰略，損害中國的核心和重大利益，結果只能是損人害己。中國不惹事，但也不怕事，將堅定不移捍衛自身主權、安全和發展利益。

他又表示，目前合作抗疫、恢復經濟是頭等大事，維護國際經濟金融市場穩定和全球供應鏈的開放、安全符合各方的利益，希望美方與中方相向而行，共同落實好兩國元首多次會晤達成的重要共識，堅持協調、合作、穩定的基調，增進互信、拓展合作、妥善處理分歧，推動兩國關係在正確的軌道上向前發展。

（2020兩會）

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