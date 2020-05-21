華駐法使館再推漫畫 諷「特朗普指控中國」

「觀察者網」報道，漫畫開篇是象徵病毒的紫色公仔在問「我從哪裏來？」有猜測病毒來自蝙蝠或實驗室，但均打上問號，3個分別代表醫護、世界衛生組織（WHO）和拿着國際醫學期刊《刺血針》的人在討論，但也沒有定論。

「特朗普」堵眾人嘴 重複稱中國

一個身穿美國星條旗、髮型與特朗普相似的漫畫角色堵住眾人的嘴稱「我知」，又以食指指天說出無數個「China（中國）」，上述3人聞言滿頭問號，病毒公仔也轉過頭說：「Excuse me（什麼）？」

駐法使館Twitter同日還發布另外兩幅漫畫，其中一幅有神似美國國務卿蓬佩奧的角色向醫護噴灑墨汁，而醫護正在抗擊病毒，病毒則在攻擊喊着「救命」的長者；另外一幅漫畫，寫明代表美國長者的老人被病毒踩在腳下、打出血，但身穿西裝、疑似美國政客的男子對其求助表示「對不起，無時間」，他正忙於用機關槍射出「BLAME CHINA（指摘中國）」的彈藥。該漫畫右上角寫有「CHINA DAILY（中國日報）」字樣。

（2020兩會）