採訪手記：凌晨5時半驗核酸 全體過關才赴會場

記者隨後登上大會安排的旅遊巴前往梅地亞新聞中心，為避免不必要的聚集，本次兩會並無派發大會採訪證，進出會議中心時，要持報名時的法定證件，向現場工作人員核對預報的信息，令進入會場的手續頗為繁瑣和緩慢。作為防疫的配套設施，會場門口有為與會者準備的口罩和消毒片。中心內提供茶點的餐廳，亦全部封閉，僅能提供礦泉水。

與發言人5G隔空互動 未見信號遲滯

即便是記者保證了自身健康，昨日的首場發布會仍然不能在現場見到主席台人員的「真身」，昨日大會發言人在大會堂主會場，與到梅地亞新聞中心分會場的記者並不在同一個會場，通過視像網絡互動，這令過往會場內記者貼身追訪的場景不再出現。不過，這次的兩會使用了5G技術，全場發布會未出現信號遲滯現象。

從清晨等候檢測隔離，到會議結束，記者需連續工作近12個小時，疫情防控常態化下的兩會，使各媒體記者疲憊不堪。不過微信填報採訪預約，視像約訪代表委員、網上下載會議文件，也省卻了很多歷次兩會披星戴月排隊和風塵僕僕地趕場的環節。

（2020兩會）