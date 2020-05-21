譚耀宗倡中央在港設機構推中史教育

內地歷史教師來港交流教學

《北京日報》報道，譚耀宗表示，試題事件暴露香港歷史教育的問題，很多年輕人對國家歷史、文化和國情了解不足。他認為，內地在中國歷史方面有豐富的教學資源，包括師資和教材，希望得到中央幫助，在香港設立政府機構或公益機構，推動香港年輕人的歷史文化教育，內地優秀的歷史教師可以來港交流教學，為香港師生提供幫助，並把參加內地的歷史文化交流，列為香港學校的實踐教學項目。

譚耀宗又提出，內地的民營企業、跨國公司能否提供一些實習、培訓和工作的機會，讓香港年輕人可以回到內地實習工作，在解決就業之餘，也可加深他們對內地的了解。

吳秋北：發揮港優勢 共享成果息矛盾

吳秋北前日在深圳接受核酸檢測期間，接受中新社電話專訪時說：「很明顯，香港在國家安全方面已經出現了漏洞。」

報道指出，《國歌法》、基本法23條立法等幾乎所有與國家安全相關的法例都難以輕易通過立法會一關，吳秋北說：「這個隱患不能夠放任它一直這樣存在下去，那很可能引致更多的暴亂、流血事件，最後就是生靈塗炭，步上其他發生顏色革命的國家及地區的後塵。我們必須在立法層面堵塞香港存在的漏洞。」

吳表示，「香港現在的問題不是一天兩天形成的」，國際背景和香港本身的深層次矛盾，貧富懸殊和資本過度壟斷所引致的種種社會問題，某程度加速促成了今日的社會撕裂，「所以解決這些問題最好的方法，就是發展，把香港本身的優勢發揮出來，把香港的整個經濟產業做大，透過成果共享來撫平矛盾」。

（2020兩會）