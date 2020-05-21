政協大會今開幕 會期減少4天半 發言人：華抗疫獲肯定 美抹黑不能得逞

明報中國組

郭衛民昨日在記者會上表示，全國政協會議將於今午3時在人民大會堂開幕，下周三（27日）下午閉幕，較原來計劃縮短4天半。受疫情影響，往年大批中外記者在人民大會堂東門廣場外追訪的情形不復存在。郭衛民稱，僅邀請小部分在京中外記者到人民大會堂現場採訪，通過網絡視像方式安排3場「委員通道」採訪活動，小組會議不會安排集中採訪。

委員通道採訪轉視像方式

新冠疫情相信是本次兩會的焦點話題。疫情在全球爆發後，美國目前確診病例已超過150萬，成為全球確診者最多的國家，包括美國總統特朗普及國務卿蓬佩奧等美方人士均指控中方隱瞞疫情，以及武漢病毒實驗室泄露新冠病毒等。

路透社記者在記者會上提問中表示，多國民眾由於認為病毒從中國傳播至各國，對中國感不滿；中國出口的部分醫療物資的質素有問題，中方仍大規模宣傳對別國的抗疫援助，也令一些人反感。被問及如何看待上述問題，郭衛民回應稱，國際社會對中國抗擊疫情所採取的措施、取得的成效、支持援助其他國家、積極推動抗擊疫情的國際合作，「總體上是給予充分肯定的」，傳媒報道「總體上對中國的評價是正面的、友好的」。郭表示，近期美國等少數國家有政客將疫情政治化、污名化，製造輿論，抹黑中國，這些政客或者是出於國內政治需要，試圖轉移視線、推卸責任，或者是出於意識形態的偏見，指摘中國，「這樣的圖謀是不能得逞的」。他續說，中國政府和有關方面已做了有力的澄清、駁斥和回應，許多國際權威機構和專家也表達了反對意見。

郭衛民：對出口抗疫物資質素問題「零容忍」

至於外界質疑防疫醫療物資的質素，郭衛民表示，其原因是多方面的，中國出口大量醫療物資，存在問題的只是極少數，中國政府「對此零容忍」，有關部門已採取嚴格措施，以保障醫療物資質素，規範出口秩序。上月，包括美國、芬蘭、比利時、愛爾蘭、西班牙及德國等歐美國家，均出現中國出口的口罩及新冠病毒檢測試劑盒質素不符要求等問題。

郭衛民強調，中國向有關國家提供抗疫援助是真誠的。他說，中國用各種方式提供力所能及的幫助，這些做法體現出人道主義精神，體現一個負責任大國的責任擔當，以此來指摘中國高調宣傳，甚至說「中國要爭奪世界領導權」，是毫無道理而十分狹隘。

被問中美「脫鈎」 張稱不是好藥方

針對彭博社記者提及，在反全球化浪潮的背景下，可能進一步導致中美「脫鈎」的問題，郭衛民指出，「脫鈎」主張不是一張好藥方，全球產業鏈佈局和供應鏈結構經多年形成，具有相對穩定性和依賴性；面對疫情衝擊，各國應該加強團結、加強合作，協調政策立場，維護全球產業鏈、供應鏈穩定，防止世界經濟衰退，不應以鄰為壑、分裂孤立，更不能把疫情問題政治化，抹黑、鼓動搞對立。

（2020兩會）