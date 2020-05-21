國民黨批不見蔡如何「重建兩岸互信」

民眾黨：政策反覆 親民黨：須有四堅持

中央社報道，江啟臣表示，蔡英文重申「和平、對等、民主、對話」8字箴言，是朝野同意的原則，不接受「一國兩制」也是台灣共識。惟他批評過去4年兩岸交流嚴重倒退，但蔡的演說看不見打算如何重建兩岸互信。他認為，蔡英文承諾仍將依憲法、兩岸條例處理兩岸關係，但這4年來「反而愈來愈看不見中華民國的各種象徵」。

台北市長、民眾黨主席柯文哲表示，雖然台灣防疫表現值得高興，但後續紓困振興顯得混亂；又認為最近民進黨處理兩岸僵局的方式，不管是護照正名、華航改名，或是撤回國家統一的字眼，都可看出政策反覆不定，讓人覺得這只是在選舉期間操縱統獨、騙取選票的一種手段。

親民黨主席宋楚瑜透過新聞稿，對蔡演說中有關兩岸的表述予以肯定，但又提醒，在兩岸關係上須捍衛堅持中華民國憲法的國家定位、堅持自由民主的價值、堅持台灣人當家作主、堅持兩岸分治的現狀的「四堅持」，以及保障台灣經濟安全、國際安全、軍事安全、生活安全的「四安全」。

（展開新任期）