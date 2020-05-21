北京批美卿發賀辭：採必要應對措施後果自負

外交部國防部國台辦齊轟

《環時》：美有意刺激

外交部昨於官網發聲明，批評蓬佩奧及美國其他官員向蔡英文發賀辭等舉動，嚴重干涉中國內政，嚴重違反一中原則和「中美三個聯合公報」規定，中方表示強烈憤慨並予以譴責。聲明敦促美方立即糾正錯誤，停止與台官方往來和提升與台實質關係，停止任何損害台海和平穩定及中美關係的言行。聲明最後表示，中方將對美方上述錯誤行徑採取必要應對措施，「由此產生的後果應由美方承擔」。

國防部亦發聲明批評，蓬佩奧的行為嚴重危害中美兩國兩軍關係及台海地區穩定，是「極端錯誤」及「非常危險」；中方「堅決反對任何國家與台灣開展任何形式的官方往來和軍事聯繫，決不允許任何人、任何組織、任何政黨、在任何時候、以任何形式、把任何一塊中國領土從中國分裂出去。挾洋自重沒有出路，以台制華注定徒勞」。聲明表示，將採取一切必要措施堅定捍衛國家主權和領土完整。

國台辦則表示，有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力挫敗任何形式的外部勢力干涉和「台獨」分裂圖謀，將採取一切必要措施堅決捍衛國家主權和領土完整，持續推進國家統一進程。

《環球時報》社評稱，北京注意到美國政府正在台灣問題上「開倒車」，試圖消磨北京在該問題上的底線，有意刺激大陸，但大陸會「牢牢把握這一地區局勢的戰略主動權，最終粉碎美台的所有圖謀」。

（展開新任期）