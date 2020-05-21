學者：陸關注「修憲委員會」

廈門大學台灣研究院副院長張文生對本報表示，從大陸的角度，蔡英文的講話「在基本問題上沒有讓步」。他指出，講話提及憲法和兩岸條例，比「台獨」勢力收斂，「某種程度上避免了兩岸局勢的進一步惡化，釀成更大的衝突」，讓馬上點燃的引信暫時熄火。

台灣淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山接受台媒採訪表示，演說重提憲法和兩岸條例，是向北京釋出善意。他指出，兩岸條例隱含「兩岸非國與國關係」概念，民進黨近期又撤下修例，這些都顯示出在兩岸關係上有意「維穩」。趙春山認為，大陸未來目光將落在蔡英文提出的「修憲委員會」上，尤其是「修憲會不會把國家定位、固有疆域做一些改變」。張文生亦形容，此舉是「留了一個尾巴」，「將來會怎麼走還是保留了一定彈性」，未來要「聽其言觀其行」。

田飛龍：修憲料邁向「法理台獨」

北京航空航天大學法學院副教授、海峽兩岸關係法學研究會理事田飛龍亦對本報表示，儘管蔡英文演說中未提到「台獨」，但「修憲委員會」和「推動台灣憲政體制與時俱進」是未來蔡英文在「法理台獨」方面走出實質性步驟的重要信號。他說，從蔡英文目前對台灣的立法行政司法權力掌握和島內名望而言，具備進一步推動台獨進程的一種政治基礎能力，但是推進到什麼程度還需進一步觀察。

（展開新任期）