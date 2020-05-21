蔡英文就職：願兩岸對話 拒一國兩制

提「台灣」49次 「中華民國」4次

綜合台媒報道，昨日上午9時，就職典禮在總統府大禮堂舉行。蔡英文在過程中唱「中華民國」國歌、向孫中山遺像行三鞠躬禮，在大法官許宗力監誓下就職，之後轉到台北賓館發表就職演說。針對兩岸議題，蔡英文表示過去4年盡力為兩岸和平穩定作出最大努力，將持續努力，也願意跟對岸展開對話，為區域安全作出更具體的貢獻。她重申「和平、對等、民主、對話」，表示不會接受北京當局以「一國兩制」矮化台灣，破壞台海的現狀；並強調雙方都有責任謀求長遠相處之道，避免對立與分歧擴大。

蔡英文在演說中提到「台灣」49次、「中華民國」4次、「中華民國台灣」1次，未提到「中國」、「大陸」，而是以1次「北京」、2次「對岸」指代。相比2016年，則是41次「台灣」、5次「中華民國」。與2016年的演說相比，蔡英文此次將兩岸部分放置於「國家安全」的面向下，也未提到九二會談；但同樣強調依據中華民國憲法、《兩岸人民關係條例》處理兩岸事務。2016年時，蔡英文呼籲「兩岸的兩個執政黨應該要放下歷史包袱，展開良性對話」，此次則未再提「執政黨」，而是表示「會持續努力，也願意跟對岸展開對話」。

提六大核心戰略產業包括國防

蔡英文在演說提及六大核心戰略產業，其中也包括國防及戰略產業（見表）。蔡英文指出，台灣要發展軍民整合的國防及戰略產業，更進一步進軍航空及太空產業。在國防改革部分，包括加速發展不對稱戰力、後備動員制度實質改革及改善部隊管理制度三大方向。蔡表示，未來戰力發展將着重機動、反制、非傳統的不對稱戰力；並且能夠有效防衛「網路戰」、「認知戰」及「超限戰」的威脅。

美多名高官及另20多國政要祝賀

台灣除梵蒂岡外的邦交國領導人昨均發去簡短賀辭；日本、澳洲、印度、新加坡等20多國政要亦有祝賀。此前中文演講「五四精神」的美國白宮副國安顧問博明（Matt Pottinger）用中文錄影祝賀，表示「民主與物理一樣，沒有東西之分」。美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）亦在Twitter上表達祝賀。美國國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）、美國在台協會理事主席莫健（James Moriarty）等人也以錄影表達祝賀之意。

陸斥不認「九二共識」單方面毁關係

新華社報道，國台辦發言人馬曉光昨回應蔡英文講話表示，民進黨當局拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，單方面破壞兩岸關係和平發展的政治基礎。馬曉光批評，有政客勾連外部勢力破壞台海和平，「以疫謀獨」，極少數「台獨」分裂分子鼓噪所謂「修法」和「公投」，圖謀「法理台獨」，說這些做法嚴重損害台灣同胞福祉，強調有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力，捍衛國家主權和領土完整，絕不容忍任何分裂國家的行為。

蔡英文在2016年就職演說中表示「尊重1992年兩岸兩會會談的歷史事實」，拒提「九二共識」，當時國台辦稱「這是一份沒有完成的答卷」。

明報記者

（展開新任期）

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