湖北代表抵京 攜公共衛生提案

倡設網絡平台供民眾互換信息

《長江日報》報道，全國政協委員、湖北省政府參事謝文敏今年準備了3項提案，呼籲健全國家公共衛生應急管理體系建設。她認為，在公共衛生事件的信息紕漏、資源對接方面，應當借助網絡和智能手機的便捷，在政府門戶信息的網絡平台中開闢一個專門的信息發布和交流平台，允許民眾將重要信息提交至該平台，實現信息共享。同時，政府應定期進行信息篩選和匹配，發現重點需求，做好事前預警或事初及時處置。謝文敏曾將其同學、華中科技大學法醫學系教授劉良關於檢驗患者遺體的呼籲報告給省政府，最終得到落實。

全國政協委員、武漢大學基礎醫學院免疫系主任章曉聯提出，國家加強公共衛生投入，健全信息公開共享，建立統一高效的領導指揮體系，加強縣區以下的公共衛生應急能力，把應急管理關口前移。在武漢疫情最嚴重時，章曉聯建議加強病毒核酸、抗體聯合檢測，得到相關部門重視。

兩會代表團駐地不再提供即棄用品

《北京日報》引述兩會代表團駐地之一北京會議中心的垃圾管理辦公室主任劉繼東稱，今次會議期間，客房不再向入住人士提供即棄用品，包括拖鞋、牙刷、牙膏、香皂、沐浴露、梳子等，會議區則設有分類垃圾桶，並減少使用即棄垃圾袋、紙杯、杯墊。