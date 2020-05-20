吉林通報確診與中央不同步 需下修 改稱兩日5宗 相鄰城市叫停客運

澎湃新聞報道，國家衛健委昨晨在官網通報18日疫情，稱全國確診本地病例3宗，其中吉林2宗，湖北1宗；而吉林省衛健委的通報則顯示吉林當日確診5宗。引發關注後，吉林衛健委隨後修改通報內容，將「5月18日，全省新增本地確診病例5例」改為「5月18日0時-24時，全省新增本地確診病例2例，5月19日0時-1時，全省新增本地確診病例3例」。不過中新網顯示這5個案病人的蹤迹，均為18日即已確診。

累計132宗本地確診

吉林市下轄的舒蘭市本月8日發現首宗本地確診病例，為公安局一名無外遊紀錄的洗衣女工，引發聚集性疫情，至昨天已導致45人感染，包括42宗確診，3宗無症狀感染。18日至19日凌晨新增的5宗確診，有兩人住址位於吉林市高新區，意味繼豐滿區、船營區、昌邑區之後，舒蘭疫情又再擴散。目前洗衣女工的傳染源仍未查明。截至19日凌晨1時，吉林省累計本地確診病例132宗，均在吉林市。

舒蘭市封區 刑事追究瞞疫者

舒蘭市政府昨日發布有關嚴打防疫違法犯罪行為的通告，要求即日起全體市民嚴格遵守居家隔離規定，普通封閉小區原則上每個家庭每2日只允許1名家庭成員外出1次採購生活物資，如無必要其他人員一律不得外出。通告提到，如有違反疫情防控或封城有關規定，公安機關將對違法行為給予從重行政處罰；對於出現相關症狀但不及時就醫或刻意隱瞞疫情、拒絕接受檢測、隔離或治療，造成疫情傳播或有傳播危險的，將依法追究刑事責任，尚不構成犯罪的給予從重行政處罰。

據吉林省政府新聞辦公室微博帳號「吉林發布」消息，舒蘭鄰市蛟河昨決定即日起暫停全市公交客運服務，以防止疫情通過公共交通工具擴散傳播。恢復營運時間另行通知。上周吉林市公布的一宗確診病例曾於5月3日駕車至蛟河，同車2人當日並到一家酒樓擔任婚禮攝影。

武漢小區9日7宗

武漢一小區的傳染鏈也在擴大，昨天新增的1宗確診病例，與本月10日、11日報告的6宗病例，同樣住在東西湖區長青街三民小區。該77歲男患者姓代，於9日與一家4口作為該小區重點人群接受核酸檢測，其兒子及兒媳檢測結果為陰性，患者和妻子為陽性，均作為無症狀感染者上報並隔離，患者於18日確診。

（綜合報道）

（抗疫新階段）