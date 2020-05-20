疫情加快立法 生物安全法爭年內推

作為填補空白的法律，生物安全法草案開宗明義，明確了維護國家生物安全是其總體要求，保障人民生命健康是其根本目的，保護生物資源、促進生物技術健康發展、防範生物威脅是其主要任務。去年10月21日，生物安全法草案首次提請十三屆全國人大常委會審議。今年4月26日，《生物安全法（草案二次審議稿）》提請十三屆全國人大常委會審議。

早在2月14日，國家主席習近平在中央全面深化改革委員會第十二次會議上就曾強調，要從保護人民健康、保障國家安全、維護國家長治久安的高度，把生物安全納入國家安全體系，系統規劃國家生物安全風險防控和治理體系建設，全面提高國家生物安全治理能力。要盡快推動出台生物安全法，加快構建國家生物安全法律法規體系、制度保障體系。

草案二審公開徵意見 6月截止

目前，《生物安全法（草案二次審議稿）》已公開向社會各界徵求意見，徵求意見的截止日期為6月13日。依照內地立法程序，該草案再經過第三次審議即可通過，經國家主席簽署予以公布。

（2020兩會 倒數1日）