各地推禁野令 人工繁育產業勢危 深圳成首禁食貓狗城市

《新京報》等綜合報道，在疫情爆發後，各地已排查野生動物人工繁育場所15.3萬個，收繳野生動物3.9萬隻。可見內地野生動物人工繁殖產業規模之龐大。全國人大雖然通過禁食野生動物決定，但如何劃定禁食範圍仍有爭議，具體什麼樣的動物能吃，更是民眾關心的話題。

華東政法大學中國法治戰略研究中心副研究員孫煜華表示，「按照（人大）有關規定，魚類等水生野生動物不列入禁食範圍，家畜家禽也可以食用。」有關內容已納入國務院制定畜禽遺傳資源目錄，但孫煜華認為，該目錄的設置難度很高，家畜家禽範圍不可能囊括所有可安全利用的野生動物，「這個目錄不僅包括可安全食用的動物，還包括可作為其他用途如寵物業、皮草業的動物。」

自行加辣 較全國人大決定更嚴

農業農村部在5月8日已截止徵求「畜禽遺傳資源目錄」公眾意見，目錄仍在編製中，但各地立法對人工繁育野生動物的管控已在層層「加碼」，出台更為嚴厲的禁食野生動物條例。3月31日，廣東、深圳和珠海人大常委會在同一天通過各自的「禁野令」。其中深圳「一刀切」將人工繁育飼養的蛇、鳥、昆蟲和貓、狗等全面納入禁食範圍，成為內地首個立法禁食貓狗的城市。

珠三角等地的竹鼠、田雞、蛇類、涉禽等養殖戶，亦等待轄地政府的政策出台，據公開報道，目前許多地方政府已暫時禁止人工養殖的田雞、竹鼠等的交易，以待進一步清晰的政策出台。對養殖戶而言，更迫切的問題是，在欄的數以萬計的養殖野生動物究竟如何處理。

湖南政府公布賠償方案

不過，已有地方在頒布禁售禁食野生動物後，決定對養殖戶作出補償。湖南省政府日前發布文件，公布養殖戶退出補償及動物處置方案，包括補償每公斤養殖竹鼠75元，每頭豪豬630元，每隻果子貍600元，接近市場價格。據悉這是地方首次對此明確給出補償範圍、補償標準和補償資金安排。

（2020兩會 倒數1日）