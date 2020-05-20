避集會 演說改台北賓館發表

世衛大會之爭激化兩岸關係

因抗疫及時有效，台灣近期得到國際社會關注和肯定，並積極尋求參與國際衛生領域事務；不過台灣最終未能獲邀出席今屆世衛大會（WHA）。在民進黨2016年執政前，國民黨政府尋求與大陸改善關係，台灣曾以「中華台北」名義及以觀察員身分參加世衛大會。

大陸批評台灣尋求參與世衛大會、加入世衛組織是「以疫謀獨」，台灣則指摘大陸「以疫謀霸」。台灣智庫執行委員賴怡忠說，大陸一方面向台灣要善意，一方面封鎖台灣在國際事務的空間，「這是矛盾的」。他反問，「只不過因為台灣表現得好受到全世界稱讚，美國希望能夠跟台灣繼續交流，取得台灣經驗，你天天拿著槍指罵人，這種兩岸關係給人感覺會很好嗎？」廈門大學台灣研究院副院長張文生則評價，「在抗疫這件事上，台灣人完全當自己是外國人」。

2月時，兩岸曾在撤離滯留湖北台胞的包機、人員名單、安檢程序等問題上產生不快，多次「交鋒」才終於成行。賴怡忠說，事件一開始降低互信，讓人覺得「共產黨沒有要和台灣合作」，但到第二、第三次「的確有些進步」，「我們雖然會抱怨之前的『不需要』和『不應該』，但之後大陸方面做得不錯的，我們也願意給予肯定」。

張文生亦表示，「疫情緩和之後，海峽兩岸還是有可能慢慢恢復民間交流，緩和政治上嚴峻的對立關係」。

（展開新任期）