大陸學者：必要時會懲戒

被視為解放軍鷹派將領的《超限戰》作者之一、國防大學教授喬良少將，日前發表題為《台灣問題攸關國運 不可輕率急進》的文章，指出對台文統無望，但武統與中華民族復興大業相較，並非北京當務之急。被台灣解讀為此文可代表大陸官方的政策，向島內傳遞的訊息是，收復台灣跟民族復興無關，美國會為台灣制裁中國。為了民族復興，中國不但不會收復台灣，還會容忍台灣獨立或準獨立。內地也有網民批評喬良「懼戰」。

學者：台海問題繫於中美

對此，喬良表示，自己是從戰略戰術層面思考台海關係，但民間每談及這方面，往往以血性和勇氣論事，「光有勇氣能解決問題嗎？」喬良說，「寫《超限戰》時，美國比中國強大得多都沒怕過，現在中國和美國直接的差距越來越小，怎麼會反而怕了呢？」

喬良認為，台海問題歸根結底仍是中美問題，取決於美國是否深度介入。而解決台灣問題的根本取決於中美實力的對比。他表示，若台海開戰，雖然美國不會直接干預，但可能會聯合西方國家對中國進行封鎖和制裁，甚至通過紐約和倫敦兩大金融中心掐斷中國的資本鏈，從而阻礙中國的民族復興大業。但他強調，雖然現時「武統」並不是最佳時機，卻不意味著任由台灣當局持續謀獨。「中國需要做的是用一次實際行動，證明台灣在中國的『大炮』射程之內就夠了」。

《超限戰》聯名作者、北京航空航天大學戰略問題研究中心主任王湘穗亦對本報表示，他比較讚同提出「九二共識」的台灣前國家安全會議秘書長蘇起的看法。蘇起在5月9日曾警告，若民進黨不斷操弄所謂「正名」議題，大陸極可能對台採取「懲罰式軍事行動」。「所以（台灣）它會老實一些。」不過，他又認為，疫情導致國際環境出現大變化，美國若聯手西方國家對中國進行全面制裁，同時又將台灣作為制約大陸的棋子，那麼兩岸實力懸殊的情况下，大陸也不必投鼠忌器，「只好吃掉他。」

（展開新任期）