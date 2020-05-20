蔡英文今就職 倡對等對話

明報記者

總統府發言人黃重諺昨提前說明就職演說重點，表示就兩岸關係，蔡英文將重申大選後談話「和平、對等、民主、對話」的基本原則，不會接受「一國兩制」、矮化台灣、破壞現狀的做法，在兩岸事務上，也會循著憲法跟《兩岸人民關係條例》來做處理，目標是維持台海和平穩定。此前外界均表示，蔡英文的演說將以保守為主，不期待提出兩岸政策的新論述。

分4部分 促產業發展

此外，演說分為4個部分，一是談到台灣作為共同體的概念，經歷疫情團結面對挑戰；二是闡述中美貿易衝突以來，針對新局面產業發展、社會安定、國家安全、民主深化的發展4大面向；第三是對4大面向的具體闡述；最後是結論。

演說重點未提及「九二共識」，這也是過去4年兩岸的分歧所在。2016年的就職演說中，蔡英文表示「尊重1992年兩岸兩會會談的歷史事實」。「520」前夕，台灣傳出消息稱蔡英文將在第二任期推動建立「民共平台」，讓民進黨和大陸共產黨在不一定是有形，但可通過固定管道進行溝通。總統府隨即否認消息，表示處理兩岸事務必須是「政府對政府」。國民黨曾在2005年和共產黨共同決定設立「國共經貿論壇」，被視為兩黨合作促進兩岸交流的管道，又稱「國共平台」。

賴怡忠：對話在共產黨一念間

曾任民進黨大陸事務部主任的台灣智庫執行委員賴怡忠對本報表示，「民進黨從來不排斥跟共產黨對話，但認為對話的作用是輔助政府，不是取代政府」。他強調，兩岸現在不對話的狀態不是台灣的一種拒絕，而是共產黨認為民進黨必須要承認「九二共識」，揚棄「台獨黨章」等等；而民進黨一直說可以「不預設前提（地對話）」，「這些限制在中共，會不會發生對話真的就是共產黨一念之間」。

廈門大學台灣研究院副院長張文生評價「民共平台」不現實，「可能是台灣有一些學者的主張」。「從大陸來說，沒有反對跟台灣任何組織機構來往，之所以不能來往主要原因是他們不承認『九二共識』。如果承認並修改台獨黨章，解決共同的政治基礎問題，那麼民共交流不成問題」。

學者：蔡主張兩國論對立持續

張文生說，目前看未來4年裏對話很困難，蔡英文一直堅持「中華民國台灣」，「擺明就是主張兩國論，兩岸是沒辦法對話的」。他預測兩岸政治上的對立會延續下去，並有可能越來越深，但未必「走上不可收拾的地步」。但他也強調，「如果台當局在台獨問題上繼續挑釁大陸，不斷往前推進，兩岸加劇對立、甚至出現武力衝突也是有可能的」。

台美互動頻繁，有分析稱將蔡英文新任期也將着重於此。張文生說，中美關係跟台灣問題是相互影響的，中美對抗實際也使得兩岸關係對立加劇。「美國一方面支持蔡英文的分離政策，台灣也在配合美國的對華政策。

像美國甩鍋中國大陸，很多論調和台灣當局是一樣的」。賴怡忠則表示，台美關係和兩岸之間不應該有這樣的連結，「是大陸想要進行這樣的連結」，他認為美國政府領導層變化不會影響美台關係，「因為美國國會兩黨和行政部門的政策已經讓這個基礎非常穩固」。

（展開新任期）

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