中央要求生物安全納國安體系

深化市場化改革 擴大開放

新華社發布的意見逾1.1萬字，稱中國特色社會主義進新時代，社會主要矛盾發生變化，經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段。與這些新形勢新要求相比，還存在市場激勵不足、要素流動不暢、資源配置效率不高、微觀經濟活力不強等問題，推動高質量發展仍存不少體制機制障礙，須進一步解放思想，深化市場化改革，擴大高水平開放，不斷在經濟體制關鍵性基礎性重大改革上突破創新。

意見提出以食品安全、藥品安全、疫苗安全為重點，健全統一權威的全過程食品藥品安全監管體系。健全國家公共衛生應急管理體系和服務體系，優化醫療衛生資源投入結構，加強農村、社區等基層防控能力建設。完善優化重大疫情救治體系，建立健全分級、分層、分流的傳染病等重大疫情救治機制。完善突發重大疫情防控規範和應急救治管理辦法。

意見又提出，毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展，探索公有制多種實現形式，支持民營企業改革發展，培育更多充滿活力的市場主體。