採訪資格抽籤分 兩會記者需檢測

根據本次全國兩會議程，全國政協和全國人大兩場發布會將在20日下午和21日晚間舉行，兩場會議的開幕式則分別於21日下午和22日上午舉行。應疫情防控需要，大會每場會議的參會媒體記者均需抽籤獲得採訪資格，在中籤後都會被要求提前一日作核酸檢測，結果呈陰性才有資格進入會場。而在當日會議活動開始前，為避免不必要的外界接觸和不必要的風險，參會記者需接受統一管理隔離，其間食宿費用將由官方承擔。

大會堂議程不設提問

據悉，本次兩會共設人民大會堂和梅地亞新聞中心一主一副兩個會場。其中兩會開幕式、全體會議及閉幕式、總理記者會，均在大會堂舉行。全程除官方欽定的央視、新華社外，其他中外傳媒均有機會抽籤參加其中部分議程。不過在大會堂的議程不設提問環節，而發布會等需要提問環節的議程，則安排在梅地亞分會場舉行。此外，部長通道今年會保留，只是如何舉行尚未定案，有消息稱，當局趨向於主會場現場和分會場以視像聯通同時進行。

官媒列兩會看點 涵防疫經濟脫貧

本次兩會因新冠疫情推後兩個多月召開備受關注，官方新華社羅列本次兩會7大看點，認為疫情防控「下半場」怎麼打、經濟社會發展預期目標如何確定、脫貧攻堅、如何確保全面建成小康社會、民生保障、民法典草案審議和修訂、外部環境日趨複雜中國將如何應對等問題是本次兩會重要內容。

另外，全國政協十三屆常委會第十次會議昨日開幕，由全國政協副主席張慶黎主持，全國政協主席汪洋及22名副主席出席，獨缺政協副主席兼秘書長夏寶龍。夏寶龍今年2月獲中央任命兼任港澳辦主任，但履新3個月來未有公開露面。有媒體報道，他已於4月底南下深圳。

馬化騰身體原因不赴兩會

全國人大代表、騰訊董事會主席兼首席執行官馬化騰，因身體原因請假，將缺席今年兩會。不過騰訊公司證實，馬化騰今年計劃向兩會提交7份書面建議，涉及產業互聯網、鄉村振興、金融科技、醫療服務與醫生獲得感、中小微企業發展、區域發展、生態環保等問題。今年是粵港澳大灣區和深圳先行示範區建設推進關鍵階段，馬化騰建議「做好頂層設計，跨區域協調資源」及「做好應急體系建設，創新監管體制」。

（南方都市報）

（抗疫新階段）