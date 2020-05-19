各國一致同意延後台觀察員身分商議

據法新社報道，包括伯利茲、危地馬拉等近14個台灣邦交國早前致函世衛總幹事譚德塞，要求將台灣與會的問題列入議程。德外交部亦證實與英、法、美、澳等國聯名，促世衛組織邀請台灣以觀察員身分參加世衛大會，包括美國國務卿蓬佩奧及衛生及公共服務部長阿札爾均公開支持，美國國務院及美國在台協會（AIT）也在Twitter發起系列主題標籤及推文。

但在昨日世衛大會開幕後，各成員國一致同意延後至今年稍晚再決定是否給予台灣觀察員身分，以免轉移對新冠病毒疫情大流行的注意力。中央社報道，據擔任大會主席的巴哈馬常駐日內瓦代表團代表貝恩（Keva Lorraine Bain）表示，關於14個會員國的提案，建議留待今年稍晚WHA復會時處理，屆時則依相關程序規定進行，即先經總務委員會討論，再向全體大會建議是否正式列入大會議程。

台總統府譴責世衛秘書處漠視人權

對於繼續無緣WHA，台灣總統府發言人黃重諺表示，世衛組織秘書處在北京壓力下，再次拒絕邀請台灣出席世衛大會，漠視2300萬台灣人民的健康人權，違背健康無國界精神，府方表達高度遺憾並譴責。此外，對於有29個國家的行政部門，43個國家政要，超過600個以上各國國會議員近期以來對台灣參與WHA的強力支持，府方再度表達感謝。

（抗疫新階段）