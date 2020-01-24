習WHA致辭：155億金援疫國 世衛近2/3成員國支持「調查疫源」草案

中國網報道，習近平在致辭中強調，面對新冠疫情，中國「始終本着公開、透明、負責任態度，及時向世衛組織及相關國家通報疫情信息，第一時間發布病毒基因序列等信息，毫無保留同各方分享防控和救治經驗，盡己所能為有需要的國家提供了大量支持和幫助」。

他提到，「中國支持在全球疫情得到控制之後，全面評估全球應對疫情工作，總結經驗，彌補不足」，又強調評估工作「需要科學專業的態度，需要世衛組織主導，堅持客觀公正原則」。

中國新冠疫苗作「全球公共產品」

習近平宣布，中國將在兩年內提供20億美元國際援助，用於支持受疫情影響的國家特別是發展中國家抗疫以及恢復經濟。中國也將與聯合國合作，在華設立「全球人道主義應急倉庫和樞紐」，確保抗疫物資供應鏈，建立運輸和清關綠色通道。

此外，中國新冠疫苗研發完成並投入使用後，將作為全球公共產品，為實現疫苗在發展中國家的可及性和可負擔性作出貢獻。中國還將建立30個中非對口醫院合作機制，加快建設非洲疾控中心總部，助非洲提升疾病防控能力，以及同二十國集團成員一道落實「暫緩最貧困國家債務償付倡議」。

華曾參與草案磋商 稱非「獨立調查」

歐盟與澳洲日前發起決議草案，要求世衛對新冠病毒的源頭盡快開啟「公正、獨立及全面的審視評估」，同時檢討世衛協調全球抗疫過程中的經驗及教訓。據英國《衛報》報道，截至昨日，草案已獲得包括歐盟全體成員國以及聯國非洲組成員國、英、加、澳、俄、新西蘭等122個國家表態支持。草案料於今日（19日）表決，若獲得全部194個成員國之中三分之二（即129個）支持就能通過。

中國外交部發言人趙立堅昨天表示，歐盟該決議草案內容由各方經過充分討論達成一致，中方也曾參與草案磋商，稱該決議與澳洲早前提出的「獨立調查」完全不同。他說，該決議旨在支持WHO發揮關鍵領導作用，呼籲成員國採取必要措施防止歧視、污名化，打擊錯誤、虛假信息，在研發診斷工具、診療方法、藥物及疫情、病毒動物源頭等領域加強合作，適時對WHO工作評估，這些均符合中方立場。

路透社：譚德塞允盡早啟動評估

據路透社報道，譚德塞昨天允諾會「盡早在適當時機」啟動獨立評估，稱每個國家、每個組織都必須檢討自己應對疫情的方式並從自身經驗中學習。

（綜合報道）

（抗疫新階段）