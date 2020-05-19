為「拼單」 網約車司機中午不休

的士營業更艱難

目前在北京的很多滴滴司機，都是失業人士，許多人過去從事文職工作，有一輛屬於自己的私家車，這讓他們可以很輕易地轉投網約車行業，疫情令許多人失業，網約車數量因此在疫情期間出現大幅增長。的士司機黃先生對本報表示，受疫情影響，北京市面上的滴滴司機出現急速增長，「你看國貿、上地、中關村這些程式員比較多的高新（技術）企業門外，都是跑滴滴的。」他認為這些車的出現，使的士營業更加艱難。

網約車輛增加，再加上疫情影響，令司機收入減少。來自河南的滴滴快車司機唐先生表示，在疫情之前每天可輕鬆接20至30張單，扣除30%佣金後，每天可達700元（人民幣，下同），再扣除汽油成本，掙400至500元很平常。現在他每天勉強可以跑500至600百元，「但就是太累了，中午時間都不敢休息。」他認為疫情的影響很實在，比如很多人都會居家辦公，客戶也就必然減少，另外就是多個客戶的「拼車」增多。

目前在內地，特別是在北京等大城市，許多行業都已復工，但出口貿易、旅遊或文化會展等產業尚待恢復，相關從業人員大部分要另尋他途以維持日常生活。

來自山東的王先生，最近幾乎每天都在凌晨5時左右起牀，吃過早餐後與工友結伴到朝陽區咸寧候村附近高架橋下的一個民間零散勞動力市場，和其他外地打工仔邊聊天邊等待僱主出現。早在2008年就已到北京打工的王先生，過去從事文化會展行業，因疫情影響，被迫轉做這種即結薪水的散工。

「這個市場就是零工市場，行價250至300元一天。如果運氣好找到兩個半日工，可以多賺一點。」王先生表示滿意目前收入，但更希望文化會展行業也能恢復，「那時你在這裏就見不到我了。我肯定就忙那些事情了，畢竟那才是我的主業」。

（2020兩會 倒數2日）