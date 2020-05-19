失業鐵路工 求職不遂欲離京

今年52歲來自河北邢台的蔡先生，5月中才到北京，但幾天來到務工市場都找不到工作。他對本報表示，「我今天起來晚了，大概7點多才到這邊，用人的老闆都已經找到工人了」。疫情前，蔡先生在山東從事鐵路鋪設工作，工程峻工後，他也失去相對穩定的工作。連日讓蔡先生有些疲憊，他說正考慮換一種找工作的方法或者乾脆離開北京。

扶貧辦料貧困戶增

中國經過多年努力，貧困人口從2012年年底的9899萬人，減到2019年年底的551萬人，據中新社數據，目前尚有52個貧困縣、2707個貧困村。國務院扶貧辦上月表示，今年已脫貧但不穩定戶，以及收入略高於扶貧標準的邊緣戶可能增多。將從支持就業等方面落實幫扶政策，防止脫貧人口返貧和邊緣人口致貧。

湖北是最早爆發新冠疫情的地方，全省現有5.8萬貧困人口，幫助他們脫貧也是今年實現小康目標的最後一里路。不過經歷疫情之後，除了幫扶貧困人口，還要防範已脫貧人口因疫返貧。在十堰市竹溪縣深度貧困村成佳河村，村民都靠外出務工賺錢，因為疫情有120餘名村民因健康碼申領困難，無法外出工作，面臨失業返貧的局面。該縣後來幫助這些村民順利領到健康碼，其中有46人在5月7日已啟程往廣東中山的電器廠打工。

《湖北日報》引述省扶貧辦負責人表示，目前要重點防止因疫致貧返貧的監測戶和邊緣戶達17.53萬。並對因疫情或其他原因引發的收入大減或支出明顯增加的家庭，實行動態監測管理，做到缺什麼、補什麼，實行「一戶一策」針對性幫扶，防止因疫致貧、因疫返貧。對有勞動能力的監測對象，加強技能培訓，通過勞務扶貧協作外出務工、扶貧車間家門口就業等，幫助其務工就業。

（2020兩會 倒數2日）