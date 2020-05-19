習親口讚電商 官員湧直播

廣東的全國人代黃細花前日便帶動多名人代及中共十九大代表，加入廣東美食直播。據《羊城晚報》報道，廣東迎賓館的端午粽、廣東農墾徐聞紅星農場的金鉆鳳梨、廣墾的紅心冰糖木瓜、雜糧，茂名的番石榴、荔枝等因疫情滯銷的嶺南特產，在多名代表的賣力推銷下銷售火熱，吸引超過100萬人次觀看，達成營業額105萬元。

廣州東莞親力培養直播機構

這是黃細花等代表的直播首秀。黃細花認為，在疫情防控常態化下，人們的生產生活方式也將因此發生新的變化，而電商購物、直播帶貨必將成為常態化的生產和生活方式，「作為全國人大代表，在積極建言獻策反映人民群眾的呼聲的同時，也應該以自己的實際行動為疫情防控常態化的生產生活方式做點什麼。」

除了官員個人積極融入直播帶貨趨勢，有地方政府層面亦開始提出發展直播電商的政策。例如廣州3月出台16條政策措施，要培養直播機構、品牌及上萬名帶貨主播，將廣州打造成全國「直播電商之都」；東莞上月也推出「穩外貿20條」，提出要培育直播產業集群。

（2020兩會 倒數2日）