染疫病源仍未知 吉林巿逾兩萬人完成檢測

舒蘭女工出院 傳播鏈34人確診

中新社報道，吉林市昨日有9名新冠肺炎確診患者出院，前日則有5人病癒出院，其中包括5月7日確診的舒蘭市首宗本地病例，患者為舒蘭公安局洗衣女工，由其引出的本土疫情傳播鏈，截至昨日已有34人確診。引發舒蘭集體感染的源頭仍然成謎。

吉林市政府副秘書長楊立民表示，在國家流調專家組、吉林省工作指導組的指導下，省市縣3級流行病調查隊伍已擴大人員排查範圍，加強核酸檢測，3天內完成了重點人群檢測篩查，為查找源頭打下基礎。「近3天以來，全市核酸採樣送檢40,101人，完成核酸檢測23,295人。」

針對16日吉林市豐滿區新增3宗本地病例，吉林省新冠肺炎疫情防控工作領導小組將豐滿區風險等級由中風險調整為高風險。豐滿區決定，自5月18日零時起，對豐滿區內全區各百貨商場和商業樓宇、家電商場、家居商場、專業市場等企業（單位）暫停營業，開業時間另行通知。