駐以大使官邸死亡 疑心臟病發

以媒稱無暴力迹象

杜偉自今年2月起任中國駐以色列國特命全權大使。《耶路撒冷郵報》、《以色列時報》等多家以色列傳媒昨引述當地警方消息稱， 杜偉被發現死於位處特拉維夫郊區的官邸，警方發言人暫未就其死因置評。傳媒「12頻道」（Channel 12）引述不具名的現場緊急醫護人員稱，初步迹象顯示，杜偉在睡夢中自然離世；《耶路撒冷郵報》引述以色列陸軍廣播電台（Army Radio）報道稱，現場無暴力迹象，調查人員認為杜偉是因心臟病去世。以國外交部已就中國大使突然去世向中方表示哀悼。

中國駐以色列大使館官網顯示，杜偉現年57歲，山東諸城人，自2020年2月起任中國駐以色列國特命全權大使。其前任詹永新大使於2019年12月27日離任回國。昨日，中國駐以色列大使館官網仍顯示杜偉是華駐以色列大使，頭條信息是「駐以色列使館回應美國國務卿蓬佩奧訪以前後有關涉華言論」。