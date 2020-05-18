鍾南山：武漢自1月下旬無瞞報

抗疫挑戰仍大 「狀况不比外國好」

美國有線新聞網絡（CNN）昨刊發對鍾南山的專訪。鍾南山表示，雖然中國目前已漸漸恢復正常生活、放寬防疫管制措施、陸續復工復學。但政府不該掉以輕心，因為爆發第二波疫情的風險愈來愈大。他說，大部分中國民眾仍然缺乏新冠病毒抗體，容易感染病毒。中國應對疫情還是有巨大挑戰，狀况不比其他國家好。

在專訪中，鍾南山提及，武漢地方政府在去年12月疫情爆發時，封鎖有關消息。他認為地方政府沒有對專家說出實情，有關確診的數據令人質疑。但是，鍾南山又說，1月23日中央政府介入防控之後，「我認為所有的數據都是準確的」。

鍾南山說，武漢病毒研究所學者石正麗是他的好友，他曾多次詢問石正麗新冠病毒是否是該研究所製造並外泄的傳聞，石正麗回答稱「太荒謬」。鍾南山強調，中國疾控中心2月初曾花兩周時間調查石正麗的實驗室是否出了差錯，但沒找到任何結果。

被指為酸奶賣廣告 鍾：不在乎傳聞

對於美國高居全球第一的感染及死亡病例，鍾南山說感到驚訝。他認為部分西方國家起初並未認真看待疫情威脅，「我認為歐洲的某些國家，認為新冠肺炎類似於流感，或許美國也是如此，但這是錯誤的」。

另據紅星新聞，近期，內地一些人士質疑鍾南山為伊利的安慕希酸奶、藥品連花清瘟等企業產品代言商業廣告等行為。

鍾南山16日表示對此一概不知情，「我從來沒有給任何企業和產品代言，我怎麼會做那些東西？搞那個和我的業務有什麼關係呢？」 他稱類似傳聞太多了，「所以我不會去管它，也根本不在乎」。