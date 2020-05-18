新華社引專家評台灣與會 斥「偽命題」政治操弄

全國台灣研究會副秘書長嚴峻對新華社表示，民進黨當局炒作參加世衛大會問題，不是為了獲得技術參數或維護台灣民眾健康權益，而是為了標榜所謂「主權」存在；其所稱的台灣缺席世衛會造成國際防疫缺口不過是謊言和藉口。當局就是要「以疫謀獨」，是徹頭徹尾的政治操弄。

中國人民大學兩岸關係研究中心主任王英津則稱，台灣不是主權國家，無資格加入由主權國家組成的政府間國際組織。唯有在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，兩岸通過協商才能作出相關特殊安排。他表示，民進黨當局「執迷不悟」，以綁架世衛大會、損害全球抗疫合作來謀取一己政治私利，「必將遭到國際社會絕大多數成員堅決反對，都是不可能得逞的」。

稱串聯西方煽動「反中仇中」

王英津又說，台當局企圖串聯西方一些國家和政客的支持，突顯台灣的「國際存在」，顯示其真正在意的不是能否參加世衛大會，失敗就正好繼續「甩鍋」大陸，攻擊大陸無視台灣民眾生命健康權益，進一步煽動島內「反中仇中」民粹、拉高兩岸對立對抗，達到推進「去中國化」和各種「台獨」的政治目的。

（抗疫新階段）