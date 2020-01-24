歐盟促查疫源 商復台WHA觀察員身分 中國促各國聯名抵制 台斥無權代表台灣

綜合澳洲廣播公司（ABC）報道，歐盟將在WHA上提出對新冠疫情源頭作「獨立調查」的決議，已得到62國支持。該決議沒有具體提到中國或武漢，但國際普遍認為疫情從那裡起源。 截至昨天，中美兩國尚未對是否支持該決議表態。決議還將要求WHO總幹事譚德塞盡早啟動「評估新冠疫情」程序，以討論國際社會應對衛生危機以及WHO採取的相關措施。

WHO早前表示曾與中國商討，欲派出專家組到中國調查病毒的動物源頭。不過中國以抗疫優先為由拒絕，稱會在適當時機及氛圍下再邀請專家調查，又稱現時國際針對中國充滿政治動機的指控、誣衊及譭謗已令氣氛惡化。

此外，大會194個成員國還將討論是否讓台灣恢復以觀察員身分參加大會。據中央社報道，德國外交部發言人柏格（Christofer Burger）16日證實，日前已向WHO提出外交照會，並聯同美、英、法、加、澳、日、新西蘭等國致函譚德塞支持台灣。伯格表示，從2009年到2016年，德國便致力讓WHO邀請台灣以觀察員身分參加WHA，德國認為這樣的參與不需要以國家為前提。

美游說他國支持 華施壓譚德塞勿提

美國一直就支持台灣參加WHA游說他國，美眾議院外交委員會領導層5月初曾向60多個國家致函要求聲援。除梵蒂岡以外的14個台灣邦交國也已向大會遞交有關提案。

據美國《外交政策》（Foreign Policy）雜誌15日報道，中國已對此發起反擊，要求各國政府聯名去函譚德塞，敦促其不要在大會上提出台灣相關議題。《外交政策》並貼出中方該機密信件，其中提到，中方「非常擔心得知某些成員國可能打算提出所謂台灣參與（大會）問題，這與成員國之間的普遍共識相悖，即在視像會議期間不研究任何有爭議的問題」，強調「中國台灣參加世衛大會應按照一個中國原則處理」。信件並稱，「我們應聚焦於拯救生命，不應受到政治操作影響而分心。」

台外交部：不希望中國代表台灣

台外交部發言人歐江安16日回應表示「高度遺憾及強烈不滿」。台外長吳釗燮接受美國智庫外交關係協會（CFR）網站專訪表示，台灣如取得世衛觀察員身分，將能參與所有世衛相關活動，是抗疫重要一步。台灣人民想與各國享有同等待遇，不希望中國代表台灣。

（綜合報道）

（抗疫新階段）