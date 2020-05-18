北京仍處「戰時」狀態：兩會不容有失

記者也需做核酸測試

為本次兩會召開，有關部門召開多次相關工作會議，完善流程和細節。以梅地亞新聞中心為例，過往用於給媒體記者發稿寫稿的工作區，已更改為餐廳。過往的新聞發布廳，也一改過往的安排，每個記者坐席間隔至少一米距離，估計會場僅可容納六分之一的記者。消息人士稱，由於進入梅地亞中心的記者也需做核酸測試，但檢測結果需要等待6至8小時，而防疫需求要求進入梅地亞的記者與入京代表團相同，屆時獲准進入梅地亞的記者，在做完核酸檢測等待結果前也將接受隔離。

另據央視新聞報道，北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組社區防控組副組長、北京市委組織部副部長張革昨日表示，全國兩會召開在即，北京繼續執行社區封閉式管理。北京副市長盧彥表示，目前北京還處於二級響應狀態，儘管已到二級狀態，但仍在「戰時」狀態，「要在戰爭中學習戰爭」。全國兩會本周召開，盧強調兩會保障工作不容絲毫閃失。他又說，在確保首都安全上要行動果斷，防範和消滅各種風險。

（2020兩會 倒數3日）