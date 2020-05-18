中美關係添變數 或成穩經濟隱憂

匯豐經濟師：疫情加強美華經濟脫鈎決心

兩國今年1月中旬簽訂首輪貿易協議，原本令中美貿易摩擦暫時偃旗息鼓，但新冠病毒全球爆發，美國總統特朗普直指中國延誤疫情通報，近期多次提出打算再上調關稅作為懲罰手段，甚至聲言「可切斷整個中美關係」。同時，美國上市的瑞幸咖啡造假帳事件，也將戰火蔓延至金融層面，除了美國證交會（SEC）批評中概股審計透明度問題長期沒改善，籲投資者別碰中概股之外，在美國白宮施壓下，日前美國聯邦退休儲蓄投資委員會（FRTIB）也宣布無限期推遲將退休基金投資中資股的計劃。

如果中美貿易摩擦重臨，對已經受疫情重創的外貿企業而言猶如雪上加霜。匯豐首席中國經濟師屈宏斌上星期發表報告指出，疫情加強了美國尋求與中國經濟脫鈎的決心，戰場可能會從貿易轉向技術、供應鏈和資金流。屈宏斌指出，僅僅是中美關係的不確定性，就已經可能打壓市場情緒，再加上對貿易的巨大負面衝擊，很可能會拖累疫後的商業投資情緒及製造業前景，而中美緊張情勢升溫，將使中國整體經濟復蘇力度受阻，因此把今年中國GDP增長預測，從3%下調至1.7%。

（2020兩會 倒數3日）