擴財赤增發債 支持「六保」要務

「六保」是在今年4月17日的中央政治局會議上首度提出，當中以保就業為首，並包括保民生、保市場、保糧食能源安全、保產業鏈供應鏈穩定和保基層運轉。提出「六保」，既是疫後穩經濟的宏觀工作定調，而從「六穩」到「六保」的轉變，也是中央為今年經濟形勢劃下的一條底線。

發改委：把資金支持中小微企

而同一天發改委主任何立峰亦於官網撰文，釋出宏觀政策的路向，包括積極財政政策要更加積極，適當提高赤字率，發行抗疫特別國債，大幅增加地方政府專項債券，提高資金使用效率；穩健貨幣政策更加靈活適度，運用降準降息、再貸款等保持流動性合理充裕，引導貸款市場利率下行，把資金用到支持實體經濟特別是中小微企業上。

事實上，市場早已認定，要支持經濟復蘇，做好「六保」，今年赤字率將較去年的2.8%提高至3.5%，野村證券甚至認為有增至4%的可能；擴大的財赤缺口需要增發地方債來彌補，且專項債是基建投資重要資金來源及有保障工人就業作用，今年已提前下達2.29萬億元（人民幣，下同）規模，早超去年2.15萬億元；此外特別國債亦是應對疫情的重要工具，中信証券估計，今年專項債規模或在3.3萬億元，而特別國債規模為5000億至1萬億元。

京東集團副總裁、京東數科首席經濟學家沈建光更認為，內地生產端正迅速恢復，但消費端的恢復明顯滯後，因此大幅提高赤字率至5%、特別國債規模去到3萬億元，以加大對地方財政支持，用於中低收入階層保障、發放消費券、降低企業稅費等並不為過。

沈建光又指，作為輔助的貨幣政策，基調已十分確定，就是在總體寬鬆之上運用各種貨幣政策工具，以降低實體經濟融資成本及支持新基建如5G、冷鏈物流、民生等投資，包括通過降準及MLF（中期借貸便利）、再貸款等注入更多流動性，料M2（廣義貨幣）增速今年將進一步加快，年內或高見15%，4月份M2增速為11.1%。

（2020兩會 倒數3日）