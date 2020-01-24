疫下兩會穩經濟 GDP目標惹關注 學者：今年不應設目標 免「大水漫灌」

全國兩會將於5月21日（周四）舉行，國務院總理李克強亦會在5月22日（周五）在全國人大會議上發表2020年政府工作報告，就今年餘下時間在經濟、民生等工作作出指示。今年上半年內地大多數時間都集中於抗疫，經濟活動幾陷停滯，加上首季GDP錄得倒退6.8%，屬1992年有季度GDP紀錄以來最差，在此背景下，今年制定經濟增長（GDP）目標的水平高低，甚至乎會否制定，將代表中央對疫後振經濟的態度與信心。

明報記者 陳子凌

一場疫情不單令多年來於3月初舉行的兩會要延至5月才召開，市場對今年經濟增長目標的意見亦分歧甚大。人行貨幣政策委員會委員馬駿建議，中國今年不應設GDP目標，以免為了達標而動用大量手段刺激經濟，最後被迫搞「大水漫灌」。

國務院發展研究中心前副主任王一鳴也認為，如目標定得過高，實現有難度，目標定得過低又不利引導市場預期，倒不如不設目標，按疫情變化調節政策，進可攻退可守。野村首席經濟學家陸挺亦持同樣看法，認為中央今年重點應放在保就業、民生的六保工作而非追逐增長，最多僅對下半年定增長目標。

另一派學者卻覺得中央應繼續設下務實的GDP目標，讓政策制定有方向，例如中泰證券首席經濟學家李迅雷就認為將GDP目標定在3%，可給予地方和部門清晰信號加快復工復產，另一方面防止地方盲目追求達標而弄虛作假。作為中央經濟智囊，全國政協經濟委員會副主任劉世錦更提出「戰疫增長模式」，即中國要持續拿出部分資源抗疫，令常規增長模式難以全力運作，在馬力不能全開之下，3%的增長目標較為實際。

專家：每增一百分點約200萬人就業

不過，亦有專家相信，較高的GDP目標有助管理市場信心預期，人民大學副校長劉元春就提出，中國GDP每增長一個百分點就會帶來大約200萬人就業，所以要維持較快增速目標，否則就業問題無法解決。中央財經大學金融學院教授郭田勇則提出折衷的可能性，認為中央可能不會設置一個硬性量化指標，或者給出一個較大彈性的目標區間。

雖然對今年GDP目標各有分歧，但市場認同，要達到全面建成小康社會，今年實現GDP比2010年翻一番是肯定不可能，因為要達成這個小康指標，全年增速不能低於5.6%左右。不過亦有意見認為，全面建成小康目標，不宜過度關注GDP總量指標，而應更多關注結構性指標，在中共十九大後做出的重要判斷，經濟從高速增長階段轉向高質量發展階段，要求經濟工作應更多關注結構性問題和高質量發展，而不應過於強調GDP總量和某個增速水平。另外在疫情衝擊之下，亦要更需要從實際出發制定經濟社會發展目標。

（2020兩會 倒數3日）

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